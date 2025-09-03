Президент Украины рассказал, что вскоре Трамп даст ответ относительно усиления санкций против Кремля. Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты очень нужны Украине во время войны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины во время визита в Данию 3 сентября.

Смотрите также Зеленский встретился с премьером Дании и принял участие в заседании Нордично-Балтийской восьмерки

Что сказал Зеленский о сотрудничестве с США?

Журналист вспомнил о постоянных дедлайнах Дональда Трампа для российского диктатора о прекращении огня. Он подчеркнул, что после избрания президента Трампа количество атак на Украину только увеличилось. Репортер спросил Зеленского, осталось ли у него доверие к президенту США.

Украинский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты очень нужны на стороне Украины в это время. По словам Зеленского, украинская сторона попросила Дональда Трампа применить против Кремля санкции, если российский диктатор продолжит отказываться переходить к дипломатическому формату диалога.

Он сказал, что через несколько недель даст ответ. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом США и уточним этот вопрос,

– сказал Зеленский.

Он также отметил важность сотрудничества с США, ведь это единственная страна, которая имеет системы Patriot.

Что известно о запланированном разговоре Зеленского и Трампа?