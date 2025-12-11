Назначение главы ОП: Зеленский сказал, почему оно сейчас не в приоритете
- Зеленский сознательно не назначает главу Офиса президента.
- Это пока не является приоритетом.
Президент, общаясь со СМИ, дал понять, что сознательно не назначает главу Офиса. По его словам, сейчас важнее другие вопросы.
Почему Зеленский не назначает главу Офиса президента?
Гарант сказал: удивлен вниманием общества к этой теме.
Я сосредоточен сегодня на разработке мирного соглашения и работе прежде всего с американцами. Я понимаю, что у части общества есть вопросы относительно главы Офиса. Но я удивлен, что именно этот вопрос стал одним из таких наиболее актуальных вопросов. Потому что считаю, что важнейшими являются все вопросы по окончанию войны и обеспечения безопасности,
– высказался он.
Зеленский повторил свою позицию, которая уже была озвучена ранее. А именно – что назначить кого-то из правительства на главу ОП достаточно трудно. Ведь если снять какого-то министра с его должности, возникнет потребность заменить кем-то этого чиновника. После увольнения Светланы Гринчук и Германа Галущенко вакантными являются кресла министра энергетики и министра юстиции соответственно.
В то же время в правительстве есть специалисты, которые могли бы подойти на должность главы Офиса президента. На этот раз Зеленский не уточнил, о ком идет речь.
Я боюсь, что на их место будут неделями искать кандидатуры. (...) Я не хочу разрушить Кабинет Министров,
– подчеркнул гарант.
Интересно! Ранее Зеленский даже говорил, что: если выбор главы ОП затянется, он привыкнет, "что может и сам справиться без главы Офиса и, может, совсем сможет жить без, но надо определиться".
"Приоритет – окончание войны и моя международная работа прежде всего с Соединенными Штатами Америки, также работа с Коалицией желающих. И очень много других вопросов, над которыми я работаю, и один из этих вопросов – назначение руководителя Офиса, и это точно не приоритетный вопрос", – расставил точки над и лидер государства.
Что писали о возможном новом главе ОП?
Нардеп Ярослав Железняк информировал, что фамилию преемника Ермака мы услышим уже 5 декабря. Но этого не произошло.
Скорее всего, на должность назначат Михаила Федорова, хотя СМИ и напоминали, что глава Минцифры отказывался от предложения.
А "Зеркало недели" указывало, что Ермак до сих пор занимает около 10 должностей.