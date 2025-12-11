Призначення очільника ОП: Зеленський сказав, чому воно зараз не в пріоритеті

Президент, спілкуючись зі ЗМІ, дав зрозуміти, що свідомо не призначає голову Офісу. За його словами, зараз важливіші інші питання.

Деталі заяви президента передає 24 Канал.

Чому Зеленський не призначає главу Офісу президента?

Гарант сказав: здивований увагою суспільства до цієї теми.

Я зосереджений сьогодні на розробці мирної угоди і роботі передусім з американцями. Я розумію, що у частини суспільства є питання щодо голови Офісу. Але я здивований, що саме це питання стало одним із таких найбільш актуальних питань. Тому що вважаю, що найважливішими є всі питання щодо закінчення війни та гарантування безпеки,

– висловився він.

Зеленський повторив свою позицію, яка вже була озвучена раніше. А саме – що призначити когось із уряду на голову ОП досить важко. Адже якщо зняти якогось міністра з його посади, постане потреба замінити кимось цього чиновника. Після звільнення Світлани Гринчук і Германа Галущенка вакантними є крісла міністра енергетики та міністра юстиції відповідно.

Водночас в уряді є фахівці, які могли би підійти на посаду очільника Офісу президента. Цього разу Зеленський не уточнив, про кого йдеться.

Я боюсь, що на їх місце будуть тижнями шукати кандидатури. (...) Я не хочу зруйнувати Кабінет Міністрів,

– підкреслив гарант.

Цікаво! Раніше Зеленський навіть говорив, що: якщо вибір глави ОП затягнеться, він звикне, "що може і сам впоратись без голови Офісу і, може, зовсім зможе жити без, але треба визначитись".

"Пріоритет – закінчення війни і моя міжнародна робота передусім зі Сполученими Штатами Америки, також робота з Коаліцією охочих. І дуже багато є інших питань, над якими я працюю, і одне з цих питань – призначення керівника Офісу, і це точно не пріоритетне питання", – розставив крапки над і лідер держави.

Що писали про можливого нового голову ОП?