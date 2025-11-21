Только с ними: политолог сказал, с кем должен советоваться Зеленский относительно плана Трампа

Украинцы обсуждают так называемый план Дональда Трампа по завершению войны и возможных уступок России. На этом фоне возникает вопрос, кто должен посоветовать президенту, как действовать, и кто понесет ответственность за решение.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, какому кругу людей Владимир Зеленский должен доверять в ситуации с этим планом. Он очертил политические риски для власти и отметил, что ключевым должна быть защита интересов Украины, а не будущие выборы.

Кто должен советовать Зеленскому по плану Трампа?

Обсуждение плана Трампа поднимает вопрос, к кому президент должен прислушиваться в военное время. Решения, касающиеся будущего страны, не могут зависеть от случайных мнений или внешнего давления. В центре должны быть те, кто реально понимает ситуацию на фронте.

Единственные, с кем должен советоваться президент по этому плану, это наши военные. Точка,

– подчеркнул Рейтерович.

Именно они способны оценить последствия любых условий с позиции безопасности. Их опыт определяет, ослабят ли договоренности оборону, или дадут Украине дополнительные возможности. Такой подход позволяет принимать решения, исходя из реалий войны, а не политических соображений.

Почему ответственность за решение остается за Зеленским?

В военное время президент не может перекладывать часть ответственности на общество или другие политические группы. Как глава государства и верховный главнокомандующий он обязан принимать финальные решения сам. Выборов или референдумов сейчас просто быть не может.

Ответственность за то, что будет сделано и какое решение будет принято, несет Владимир Александрович Зеленский,

– подчеркнул политолог.

Поэтому обращение к гражданам с намеками на "совместное решение" только запутывают ситуацию. Речь идет не о политических симпатиях, а о государственных действиях, которые будут иметь прямые последствия для фронта и безопасности страны.

Политические риски в случае принятия плана

В первоначальном виде план Трампа содержит пункты, которые могут стать серьезным ударом по политическим перспективам нынешней украинской власти. Даже частичное принятие таких условий ударит по доверию общества. Именно поэтому Украине нужно добиваться максимально приемлемого варианта.

Если мы берем тот план, который мы увидели, и принимаем его хотя бы на 70 – 80 процентов, это политическое самоубийство,

– заметил Рейтерович.

Даже изменения и смягчение некоторых пунктов не снимут всех рисков. После такого шага трудно говорить о дальнейших политических перспективах Зеленского. В то же время в военное время первоочередным должно быть то, как решения скажутся на стране, а не на рейтингах отдельных политиков.

Что предусматривает мирный план для Украины?