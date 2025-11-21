Лише з ними: політолог сказав, з ким має радитись Зеленський щодо плану Трампа

Українці обговорюють так званий план Дональда Трампа щодо завершення війни і можливих поступок Росії. На цьому тлі постає питання, хто має порадити президентові, як діяти, і хто понесе відповідальність за рішення.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу пояснив, якому колу людей Володимир Зеленський має довіряти в ситуації з цим планом. Він окреслив політичні ризики для влади та наголосив, що ключовим має бути захист інтересів України, а не майбутні вибори.

Дивіться також Путін вперше прокоментував мирний план Трампа щодо війни в Україні

Хто має радити Зеленському щодо плану Трампа?

Обговорення плану Трампа порушує питання, до кого президент має прислухатися у воєнний час. Рішення, що стосуються майбутнього країни, не можуть залежати від випадкових думок або зовнішнього тиску. У центрі мають бути ті, хто реально розуміє ситуацію на фронті.

Єдині, з ким повинен радитися президент щодо цього плану, це наші військові. Крапка,

– наголосив Рейтерович.

Саме вони здатні оцінити наслідки будь-яких умов з позиції безпеки. Їхній досвід визначає, чи ослаблять домовленості оборону, чи дадуть Україні додаткові можливості. Такий підхід дозволяє ухвалювати рішення, виходячи з реалій війни, а не політичних міркувань.

Чому відповідальність за рішення залишається за Зеленським?

У воєнний час президент не може перекладати частину відповідальності на суспільство або інші політичні групи. Як глава держави і верховний головнокомандувач він зобов'язаний ухвалювати фінальні рішення сам. Виборів чи референдумів зараз просто бути не може.

Відповідальність за те, що буде зроблено і яке рішення буде прийнято, несе Володимир Олександрович Зеленський,

– підкреслив політолог.

Тому звернення до громадян із натяками на "спільне рішення" лише заплутують ситуацію. Йдеться не про політичні симпатії, а про державні дії, що матимуть прямі наслідки для фронту й безпеки країни.

Політичні ризики у разі прийняття плану

У початковому вигляді план Трампа містить пункти, які можуть стати серйозним ударом по політичних перспективах нинішньої української влади. Навіть часткове прийняття таких умов вдарить по довірі суспільства. Саме тому Україні потрібно добиватися максимально прийнятного варіанту.

Якщо ми беремо той план, який ми побачили, і приймаємо його хоч би на 70 – 80 відсотків, це політичне самогубство,

– зауважив Рейтерович.

Навіть зміни і пом'якшення деяких пунктів не знімуть усіх ризиків. Після такого кроку важко говорити про подальші політичні перспективи Зеленського. Водночас у воєнний час першочерговим має бути те, як рішення позначаться на країні, а не на рейтингах окремих політиків.

Що передбачає мирний план для України?