Зеленский анонсировал замену главы ГПСУ

Владимир Зеленский проводит кадровые изменения в Силах обороны и безопасности. В рамках этих мероприятий президент сообщил об увольнении главы Государственной пограничной службы.

Глава государства провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Президент поручил ему подобрать кандидатуры на замену главы ГПСУ, передает 24 Канал со ссылкой на пост Зеленского.

Кто возглавит ГПСУ?

Политик подчеркнул, что Сергей Дейнеко более 6 лет возглавляет ГПСУ. За это время структура прошла значительный путь развития и усиления. Пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют на передовой. Под руководством Дейнека были усилены границы с Беларусью и Россией.

В то же время, по мнению президента, нужны изменения подходов в работе ГПСУ. Этим уже будет заниматься новый глава Госпогранслужбы.

Зеленский уточнил, что Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины.