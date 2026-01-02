Зеленський анонсував заміну голови ДПСУ

Володимир Зеленський проводить кадрові зміни у Силах оборони і безпеки. У межах цих заходів президент повідомив про звільнення голови Державної прикордонної служби.

Глава держави провів нараду із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Президент доручив йому підібрати кандидатури на заміну очільника ДПСУ, передає 24 Канал із посиланням на пост Зеленського.

Хто очолить ДПСУ?

Політик підкреслив, що Сергій Дейнеко понад 6 років очолює ДПСУ. За цей час структура пройшла значний шлях розвитку й посилення. Прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють на передовій. Під керівництвом Дейнека були посилені кордони з Білоруссю та Росією.

Водночас, на думку президента, потрібні зміни підходів у роботі ДПСУ. Цим вже займатиметься новий очільник Держприкордонслужби.

Зеленський уточнив, що Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України.

Нагадаємо, що Сергій Дейнеко – це український генерал-лейтенант. З 13 червня 2019 року він очолює Державну прикордонну службу України.