"Это наше государство, это наш Восток": Зеленский побывал на Покровском и Добропольском направлениях

Владимир Зеленский посетил три бригады в Донецкой области 4 ноября. Он заслушал доклады и вручил государственные награды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса президента и телеграм-канал Зеленского.

Что делал Зеленский в Донецкой области 4 ноября?

Президент приехал на Покровское направление, где встретился с военными 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Главной темой стала оперативная ситуация вблизи Покровска и в его окрестностях.

Гарант на Покровском направлении / Фото из телеграм-канала Зеленского

Сегодня встретился с воинами в их полосе ответственности и отметил государственными наградами. Много важных вопросов обсудили с военными: ситуацию на передовой, обеспечение позиций всем необходимым, логистику, ротации, опыт бригады, развитие направления дронов, реализацию программы контрактов "18–24", будущий переход на контрактную армию, комплектование бригады, подготовку военных и цифровизацию процессов в армии,

– написал Зеленский.

Зеленский на Покровском направлении: смотрите видео

Также Зеленский был на Добропольском направлении

До этого Зеленский встретился с военными на пункте управления 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении.

Зеленскому доложили Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командир корпуса Денис Прокопенко и командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол.

Зеленский в Донецкой области: смотрите видео

Военные доложили о:

продолжении ликвидации Добропольского выступа,

зачистке и дальнейшей обороне Шахово,

работе по укреплению флангов обороны Покровска и Мирнограда,

защите логистических маршрутов.

Они говорят, что враг не оставляет попыток восстановить позиции на Добропольском выступе.

Имею честь сегодня быть здесь и лично наградить вас. Уважаемые наши воины, спасибо за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Вы несете службу на таком важном направлении. Это наше государство, это наш восток Украины. Желаю вам здоровья, берегите себя. И, безусловно, – победы над врагом каждый день,

– сказал президент.

Президент на Востоке / Фото из телеграм-канала Зеленского и с сайта ОП

Гарант обсудил с военными такие вопросы:

оружие,

масштабирование производства дронов,

развитие и масштабирование оптоволоконных технологий,

потребности бригад,

более тесное взаимодействие дроновых и наземных подразделений, в частности параллельное применение артиллерии, дальнобойных и высокоточных снарядов,

опыт 1 корпуса НГУ "Азов",

освобождение пленных.

Кроме азовцев, Зеленский встретился с военными на пункте управления 4 бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж".

Заслушал доклад командира о ситуации на Добропольском направлении. Подробно обсудили с военными потребности бригады, производство и централизованные поставки дронов: наземных роботизированных платформ, тяжелых бомберов и других, изготовление типовых боеприпасов для них,

– написал Зеленский.

Какова ситуация на Добропольском направлении?

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии 24 Канала заявил: Силы обороны возле Доброполья действительно ликвидировали 2 российских котла. Украина имеет определенный успех в районе Кучерова Яра и Нового Шахового. Впрочем, о полноценном контрнаступлении пока речь не идет.

Александр Сырский на днях сказал, что ВСУ усилили давление на Добропольский выступление. Это делают, чтобы отвлечь россиян от Покровска.