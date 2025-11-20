Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом, – ОП
- Владимир Зеленский получил от США проект мирного плана, способного активизировать дипломатию.
- В Офисе Президента заявили, что президент Украины обсудит дипломатические возможности с Трампом уже в ближайшие дни.
В четверг, 20 ноября, в Офисе Президента заявили, что Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект так называемого мирного плана.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.
Как Украина реагирует на новый мирный план?
Новый мирный план, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
Президент Украины очертил принципиальные основы, важные для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны,
– говорится в сообщении.
В ОП подчеркнули, что Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру и поддерживает все содержательные предложения, способные приблизить его.
В частности, с начала этого года наша страна поддерживала предложения Дональда Трампа.
Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир,
– подытожили в Офисе Президента.
Уже в ближайшие дни Владимир Зеленский рассчитывает обсудить с Дональдом Трампом существующие дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.
О каком плане идет речь?
По данным СМИ, администрация Трампа одобрила план потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией, состоящий из 28 пунктов. Чиновники США уверяют, что он должен обеспечить гарантии безопасности и условия для "длительного мира".
В то же время, детали документа пока не разглашаются. Сейчас в Вашингтоне отмечают, что проект будет еще обсуждаться и будет требовать сложных уступок как от России, так и Украины.
Европейские страны не поддержали так называемый "мирный план" для Украины, который предлагали США. Европейские чиновники не хотят, чтобы Киев отказывался от большего количества территорий и соглашался на частичное разоружение.