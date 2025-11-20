Зеленський отримав проєкт мирного плану США та обговорить його з Трампом, – ОП

У четвер, 20 листопада, в Офісі Президента заявили, що Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт так званого мирного плану.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

Як Україна реагує на новий мирний план?

Новий мирний план, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни,

– йдеться в повідомленні.

В ОП наголосили, що Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру і підтримує всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити його.

Зокрема, від початку цього року наша країна підтримувала пропозиції Дональда Трампа.

Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир,

– підсумували в Офісі Президента.

Вже найближчими днями Володимир Зеленський розраховує обговорити з Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Про який план йдеться?