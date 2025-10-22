Зеленский прилетел в Норвегию, дальше по плану – Швеция
- Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию, где его встретил премьер-министр страны Йонас Стере.
- Позже в этот день Зеленский посетит Швецию для встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Норвегию. Позже он посетит Швецию.
Его жена Елена Зеленская и глава МИД Украины Андрей Сибига останутся в Осло на несколько дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайты правительств Норвегии и Швеции.
Какой план визита Зеленского в Скандинавию?
Утром 22 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию. Его самолет приземлился в военной части аэропорта Гардермон. Его встретил премьер-министр страны Йонас Стере.
Вместе с Зеленским в Норвегию прибыли его жена, первая леди Елена Зеленская, и министр иностранных дел Андрей Сибига. Они останутся в Осло на несколько дней.
Позже в этот день Зеленский посетит Швецию и встретится с премьер-министром Ульфом Кристерссоном.
Вскоре Зеленский отправится в Лондон
24 октября в Лондоне состоится встреча "коалиции решительных". Западные СМИ сообщили, что президент Зеленский отправится в Великобританию, чтобы принять участие в переговорах с европейскими лидерами.
До этого европейские лидеры и Зеленский поддержали призыв президента Трампа к прекращению огня на нынешней линии фронта как отправной точки для переговоров. В совместном заявлении они призывают усилить давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир.
Ранее украинский лидер рассказал в своих соцсетях, что на этой неделе у него "будет много встреч и переговоров в Европе".