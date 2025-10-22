Зеленський прилетів до Норвегії, далі за планом – Швеція
- Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії, де його зустрів прем'єр-міністр країни Йонас Стере.
- Пізніше цього дня Зеленський відвідає Швецію для зустрічі з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном.
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Норвегії. Пізніше він відвідає Швецію.
Його дружина Олена Зеленська і голова МЗС України Андрій Сибіга залишаться в Осло на кілька днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайти урядів Норвегії та Швеції.
Який план візиту Зеленського до Скандинавії?
Вранці 22 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії. Його літак приземлився у військовій частині аеропорту Гардермон. Його зустрів прем'єр-міністр країни Йонас Стере.
Разом із Зеленським до Норвегії прибули його дружина, перша леді Олена Зеленська, та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Вони залишаться в Осло на кілька днів.
Пізніше цього дня Зеленський відвідає Швецію і зустрінеться з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном.
Незабаром Зеленський вирушить у Лондон
24 жовтня у Лондоні відбудеться зустріч "коаліції рішучих". Західні ЗМІ повідомили, що президент Зеленський вирушить до Великої Британії, щоб взяти участь у переговорах з європейськими лідерами.
До цього європейські лідери та Зеленський підтримали заклик президента Трампа до припинення вогню на нинішній лінії фронту як відправної точки для переговорів. У спільній заяві вони закликають посилити тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовим укласти мир.
Раніше український лідер розповів у своїх соцмережах, що цього тижня у нього "буде багато зустрічей і переговорів у Європі".