Укр Рус
24 Канал Новини України Зеленський прилетів до Норвегії, далі за планом – Швеція
22 жовтня, 12:16
2

Зеленський прилетів до Норвегії, далі за планом – Швеція

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії, де його зустрів прем'єр-міністр країни Йонас Стере.
  • Пізніше цього дня Зеленський відвідає Швецію для зустрічі з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Норвегії. Пізніше він відвідає Швецію.

Його дружина Олена Зеленська і голова МЗС України Андрій Сибіга залишаться в Осло на кілька днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайти урядів Норвегії та Швеції.

Дивіться також Поточна лінія зіткнення має бути початком переговорів: заява Зеленського та лідерів Європи 

Який план візиту Зеленського до Скандинавії?

Вранці 22 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії. Його літак приземлився у військовій частині аеропорту Гардермон. Його зустрів прем'єр-міністр країни Йонас Стере.

Разом із Зеленським до Норвегії прибули його дружина, перша леді Олена Зеленська, та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Вони залишаться в Осло на кілька днів.

Пізніше цього дня Зеленський відвідає Швецію і зустрінеться з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Незабаром Зеленський вирушить у Лондон

  • 24 жовтня у Лондоні відбудеться зустріч "коаліції рішучих". Західні ЗМІ повідомили, що президент Зеленський вирушить до Великої Британії, щоб взяти участь у переговорах з європейськими лідерами.

  • До цього європейські лідери та Зеленський підтримали заклик президента Трампа до припинення вогню на нинішній лінії фронту як відправної точки для переговорів. У спільній заяві вони закликають посилити тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовим укласти мир.

  • Раніше український лідер розповів у своїх соцмережах, що цього тижня у нього "буде багато зустрічей і переговорів у Європі".