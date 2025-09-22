В понедельник, 22 сентября, Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины и командой прибыли в Нью-Йорк. В ходе визита в США президент Украины планирует встретиться с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленського.

Что известно о визите Зеленского в США?

В США Владимир Зеленский выступит на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и встретится с мировыми лидерами, в том числе президентом США Дональдом Трампом.

Запланировано почти два десятка встреч. Впереди насыщены несколько дней. Украина должна стать сильнее. Спасибо всем, кто помогает!

– написал президент.

Известно, что на полях Генассамблеи состоится саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией и пятый саммит Крымской платформы.

По словам Зеленского, саммит Крымской платформы впервые пройдет на глобальной площадке, чтобы подчеркнуть глобальность перемен, вызванных этой войной – войной, которую Россия начала в Крыму.

Мы помним корни российской агрессии. Мы делаем все, чтобы остановить войну. Мы работаем, чтобы обеспечить безопасность долгосрочно для всех украинских детей,

– подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также подчеркнул необходимость поддержки партнеров, которая, по его словам, обязательно станет результатом этой дипломатической недели.

