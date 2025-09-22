Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк
- Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН и планирует встречу с Дональдом Трампом.
- На полях Генассамблеи состоится саммит по возвращению украинских детей из России и пятый саммит Крымской платформы.
В понедельник, 22 сентября, Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины и командой прибыли в Нью-Йорк. В ходе визита в США президент Украины планирует встретиться с Дональдом Трампом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленського.
Что известно о визите Зеленского в США?
В США Владимир Зеленский выступит на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и встретится с мировыми лидерами, в том числе президентом США Дональдом Трампом.
Запланировано почти два десятка встреч. Впереди насыщены несколько дней. Украина должна стать сильнее. Спасибо всем, кто помогает!
– написал президент.
Известно, что на полях Генассамблеи состоится саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией и пятый саммит Крымской платформы.
По словам Зеленского, саммит Крымской платформы впервые пройдет на глобальной площадке, чтобы подчеркнуть глобальность перемен, вызванных этой войной – войной, которую Россия начала в Крыму.
Мы помним корни российской агрессии. Мы делаем все, чтобы остановить войну. Мы работаем, чтобы обеспечить безопасность долгосрочно для всех украинских детей,
– подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский также подчеркнул необходимость поддержки партнеров, которая, по его словам, обязательно станет результатом этой дипломатической недели.
Зеленский встретится с Трампом: последние новости
В преддверии встречи Зеленского с Трампом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем США, исполняющим обязанности советника по вопросам нацбезопасности Марко Рубио.
Ермак и Рубио обсудили подготовку гарантий безопасности Украины. Также разговор касался расширения сотрудничества между странами в военной, оборонной и экономической сферах.
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что на столе есть масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила США. Он подчеркнул, что нужны решительные действия, чтобы Россия согласилась на дипломатию.