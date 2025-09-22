У понеділок, 22 вересня, Володимир Зеленський разом із першою леді України та командою прибули до Нью-Йорка. Під час візиту до США президент України планує зустрітися з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про візит Зеленського до США?

У США Володимир Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй та зустрінеться зі світовими лідерами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Заплановані майже два десятки зустрічей. Попереду насичені кілька днів. Україна має стати сильнішою. Дякую всім, хто допомагає!

– написав президент.

Відомо, що на полях Генасамблеї відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та п'ятий саміт Кримської платформи.

За словами Зеленського, саміт Кримської платформи вперше пройде на глобальному майданчику, щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною – війною, яку Росія почала в Криму.

Ми пам'ятаємо коріння російської агресії. Ми робимо все, щоб зупинити війну. Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей,

– підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський також наголосив на необхідності підтримки партнерів, яка, за його словами, обов'язково стане результатом цього дипломатичного тижня.