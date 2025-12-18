Дело аутсайдеров, – Зеленский пристыдил Орбана за визиты в Москву

В четверг, 18 декабря, Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского совета в Брюсселе. Украинский президент обратился к лидерам и раскритиковал действия премьер-министра Венгрии.

В частности, речь шла о визитах Виктора Орбана в Москву. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на запись речи.

Как Зеленский раскритиковал Орбана?

По словам украинского президента, подавляющее большинство европейцев считает, что только Россия виновата в этой войне. Однако до сих пор есть и те, кто "с удовольствием летает в Москву". Зеленский не называл фамилий, однако очевидно речь шла об Орбане.

Предательство моральных ценностей и европейских интересов в пользу Москвы никогда не станет главным европейским трендом. Это всегда будет делом аутсайдеров, а не настоящих лидеров,

– сказал он.

Напомним, сейчас венгерский премьер пытается убедить коллег, что конфискация замороженных российских активов является "открытой декларацией войны", на которую Кремль "обязательно ответит". Кроме того, Орбан планировал повезти в Брюссель результаты так называемого референдума для блокирования европейской помощи Украине.

К слову, также Зеленский отметил, что никто и никогда не сможет объяснить украинскому ребенку, чьи родители погибли в этой войне, что это не вина агрессора, и что он не должен столкнуться с последствиями.

Даже лучшие речи и видео Виктора не смогут убедить этого ребенка, что Путин не виноват,

– подчеркнул президент Украины.

Справка: ни один другой участник саммита ЕС, кроме Орбана, не имел имени Виктор.

