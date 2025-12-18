Справа аутсайдерів, – Зеленський присоромив Орбана за візити до Москви

У четвер, 18 грудня, Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Український президент звернувся до лідерів і розкритикував дії прем'єр-міністра Угорщини.

Зокрема, йшлося про візити Віктора Орбана до Москви. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на запис промови.

Дивіться також "Ми наближаємося до розв'язки": великий прогноз історика Ярослава Грицака для України на 2026 рік

Як Зеленський розкритикував Орбана?

За словами українського президента, переважна більшість європейців вважає, що лише Росія винна в цій війні. Однак досі є й ті, хто "із задоволенням літає до Москви". Зеленський не називав прізвищ, однак вочевидь йшлося про Орбана.

Зрада моральних цінностей і європейських інтересів на користь Москви ніколи не стане головним європейським трендом. Це завжди буде справою аутсайдерів, а не справжніх лідерів,

– сказав він.

Нагадаємо, наразі угорський прем'єр намагається переконати колег, що конфіскування заморожених російських активів є "відкритою декларацією війни", на яку Кремль "обов'язково відповість". Окрім того, Орбан планував повезти до Брюсселя результати так званого референдуму для блокування європейської допомоги Україні.

До слова, також Зеленський наголосив, що ніхто й ніколи не зможе пояснити українській дитині, чиї батьки загинули в цій війні, що це не вина агресора, і що він не має зіткнутися з наслідками.

Навіть найкращі промови й відео Віктора не зможуть переконати цю дитину, що Путін не винен,

– підкреслив президент України.

Довідка: жоден інший учасник саміту ЄС, окрім Орбана, не мав імені Віктор.

Що відомо про позицію Орбана?