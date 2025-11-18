Зеленский анонсировал разговор с правительством, главой ВР и "Слугами": готовятся быстрые решения
- Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки.
- Также планируется встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа".
Президент Зеленский анонсировал проведение Ставки, разговор с чиновниками, руководством ВР и не только. Он сообщил о подготовке "принципиально быстрых решений", которые нужны стране.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу государства.
Смотрите также Зеленский прибыл в Испанию: он говорил об обороне и планирует встречу с королем
Что сообщил Зеленский?
Утром во вторник, 18 ноября, Зеленский анонсировал несколько встреч. В частности, на четверг, 20 ноября, он запланировал проведение Ставки.
Также на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа".
Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству,
– информировал он.
Добавим, что в издании РБК-Украина со ссылкой на источник, отметили, что президент готовит некоторые законопроекты, которые могут помочь выйти из ситуации, которая сложилась в стране на фоне громкого коррупционного скандала в энергетике.
Кроме этого, готовятся некоторые решения, которые собеседник не стал раскрывать, поскольку Зеленский еще должен поговорить с правительством и фракцией "Слуга народа".
Что еще анонсировал президент?
Президент сообщил о встрече в Турции 19 ноября. Он сообщил, что готовится активизация переговоров, и есть наработанные решения, которые предложат партнерам. Также идет работа, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных.
Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что "перезапуск мирных инициатив нужен, и новости об этом – хороший знак". "В данном случае, инструменты влияния на Россию для завершения войны придется применять разным сторонам", – добавил он.
В Reuters писали, что Специальный посланник президента США Стив Уиткофф встретится с Зеленским в Турции. О чем будут говорить чиновники – пока не известно, однако главной темой точно будет война.