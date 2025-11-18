Зеленский анонсировал разговор с правительством, главой ВР и "Слугами": готовятся быстрые решения

Президент Зеленский анонсировал проведение Ставки, разговор с чиновниками, руководством ВР и не только. Он сообщил о подготовке "принципиально быстрых решений", которые нужны стране.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу государства.

Что сообщил Зеленский?

Утром во вторник, 18 ноября, Зеленский анонсировал несколько встреч. В частности, на четверг, 20 ноября, он запланировал проведение Ставки.

Также на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа".

Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству,

– информировал он.

Добавим, что в издании РБК-Украина со ссылкой на источник, отметили, что президент готовит некоторые законопроекты, которые могут помочь выйти из ситуации, которая сложилась в стране на фоне громкого коррупционного скандала в энергетике.

Кроме этого, готовятся некоторые решения, которые собеседник не стал раскрывать, поскольку Зеленский еще должен поговорить с правительством и фракцией "Слуга народа".

Что еще анонсировал президент?