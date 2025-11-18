Зеленський анонсував розмову з урядом, главою ВР і "Слугами": готуються швидкі рішення
- Президент Володимир Зеленський анонсував проведення Ставки.
- Також планується зустріч з керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції "Слуга народу".
Президент Зеленський анонсував проведення Ставки, розмову з урядовцями, керівництвом ВР і не тільки. Він повідомив про підготовку "принципово швидких рішень", які потрібні країні.
Про це пише 24 Канал з посиланням на главу держави.
Що повідомив Зеленський?
Зранку у вівторок, 18 листопада, Зеленський анонсував декілька зустрічей. Зокрема, на четвер, 20 листопада, він запланував проведення Ставки.
Також цього тижня будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу".
Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі,
– інформував він.
Додамо, що у виданні РБК-Україна з посиланням на джерело, зазначили, що президент готує деякі законопроєкти, які можуть допомогти вийти з ситуації, яка склалася в країні на тлі гучного корупційного скандалу в енергетиці.
Крім цього, готуються деякі рішення, які співрозмовник не став розкривати, оскільки Зеленський ще має поговорити з урядом та фракцією "Слуга народу".
Що ще анонсував президент?
Президент повідомив про зустрічі в Туреччині 19 листопада. Він повідомив, що готується активізація перемовин, і є напрацьовані рішення, які запропонують партнерам. Також йде робота, щоб відновити обміни та повернення полонених.
Глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що "перезапуск мирних ініціатив потрібен, і новини про це – гарний знак". "В даному випадку, інструменти впливу на Росію для завершення війни доведеться застосовувати різним сторонам", – додав він.
В Reuters писали, що Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф зустрінеться із Зеленським у Туреччині. Про що говоритимуть високопосадовці – наразі не відомо, однак головною темою точно буде війна.