Зеленський анонсував розмову з урядом, главою ВР і "Слугами": готуються швидкі рішення

Президент Зеленський анонсував проведення Ставки, розмову з урядовцями, керівництвом ВР і не тільки. Він повідомив про підготовку "принципово швидких рішень", які потрібні країні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на главу держави.

Дивіться також Зеленський прибув до Іспанії: він говорив про оборону і планує зустріч з королем

Що повідомив Зеленський?

Зранку у вівторок, 18 листопада, Зеленський анонсував декілька зустрічей. Зокрема, на четвер, 20 листопада, він запланував проведення Ставки.

Також цього тижня будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу".

Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі,

– інформував він.

Додамо, що у виданні РБК-Україна з посиланням на джерело, зазначили, що президент готує деякі законопроєкти, які можуть допомогти вийти з ситуації, яка склалася в країні на тлі гучного корупційного скандалу в енергетиці.

Крім цього, готуються деякі рішення, які співрозмовник не став розкривати, оскільки Зеленський ще має поговорити з урядом та фракцією "Слуга народу".

Що ще анонсував президент?