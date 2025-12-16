Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом относительно мирных инициатив

Президент Украины сообщил, что обсудил с Дональдом Трампом шаги, над которыми уже работает его команда в рамках мирного плана. К беседе присоединились также европейские и американские представители.

О содержании разговора с Дональдом Трампом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, пишет 24 Канал.

О чем Зеленский говорил с Трампом?

По словам главы государства, в разговоре участвовали восемь европейских лидеров: канцлер Германии, премьеры Великобритании, Италии, Польши, президенты Франции и Финляндии, а также генсек НАТО и председатель Еврокомиссии.

Прежде всего состоялся бриф американской команды.

Зеленский общался от имени украинской стороны, в частности он поделился проработанными шагами и видением дальнейших действий мирного урегулирования войны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц представлял позицию своей страны.

Это было единство Соединенных Штатов, Европы и Украины,

– сказал президент Украины.

Владимир Зеленский также обозначил следующие этапы работы. Речь идет о доработке документов, консультации США с Россией, дальнейшие переговоры с президентом США и встречи украинских и американских команд в США в ближайшее время.

После этого будет определено, состоится ли встреча на уровне лидеров.

Как прошла встреча в Берлине?