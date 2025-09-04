Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
- Зеленский обсудил с Трампом гарантии безопасности, санкции против России и защиту украинского неба от ракет и дронов.
Президент Украины выразил благодарность США за поддержку и подчеркнул важность экономического давления как фактора борьбы против агрессии.
В четверг, 4 сентября, в Париже состоялась встреча "Коалиции желающих". После видеозвонка европейских лидеров, Зеленского и Трампа президент Украины объяснил ключевые аспекты, которые обсуждались во время разговора.
Об этом сообщил Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встреч, сообщает 24 Канал.
О чем Зеленский разговаривал с Трампом?
Коалиция продолжает работать над введением максимальной защиты, и есть базовое понимание гарантий безопасности.
Президент Украины выразил благодарность Соединенным Штатам за всестороннюю поддержку и приложенные усилия в борьбе против агрессии
Разговор касался темы санкций, в частности вторичных,ведь экономическое давление является одним из основных факторов борьбы против России.
Ключ к миру – это лишение российской машины войны денег и ресурсов,
– отметил Зеленский.
Во время разговора главным образом обсудили и максимальную защиту украинского неба, чтобы обезопасить города Украины от российских ракет и дронов.
Также это финансирование, поставки оружия, пока определяются страны, которые способны любыми усилиями присоединиться к поддержке Украины.
Сильная украинская армия – есть и будет центральным элементом гарантий безопасности,
– сказал президент Украины.
Заявления европейских лидеров относительно гарантий безопасности для Украины
- Сейчас 35 лидеров "Коалиции желающих" предлагают предоставить Украине гарантии безопасности, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины в Париже.
- По словам Макрона, Евросоюз готовит 19-й пакет санкций, а Япония также работает над санкционными мерами.
- Германия планирует поддержать развитие Воздушных сил Украины, в частности вооружить 5 новых бригад ВСУ и ежегодно поставлять 480 боевых машин пехоты.
- Канцлер Фридрих Мерц предложил ежегодно наращивать возможности украинской ПВО и присоединиться к производству украинских крылатых ракет.