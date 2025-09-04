У четвер, 4 вересня, у Парижі відбулася зустріч "Коаліції охочих". Після відеодзвінка європейських лідерів, Зеленського та Трампа президент України пояснив ключові аспекти, які обговорювалися під час розмови.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками зустрічей, передає 24 Канал.

Дивіться також Учасники "коаліції охочих" висловили готовність постачати Україні ракети великої дальності

Про що Зеленський розмовляв із Трампом?

Коаліція продовжує працювати над запровадженням максимального захисту, і є базове розуміння безпекових гарантій.

Президент України висловив вдячність Сполученим Штатам за всебічну підтримку й докладені зусилля в боротьбі проти агресії

Розмова стосувалася теми санкцій, зокрема вторинних, адже економічний тиск є одним з основних факторів боротьби проти Росії.

Ключ до миру – це позбавлення російської машини війни грошей та ресурсів,

– зауважив Зеленський.

Під час розмови головним чином обговорили й максимальний захист українського неба, щоб убезпечити міста України від російських ракет та дронів.

Також це фінансування, постачання зброї, наразі визначаються країни, які здатні будь-якими зусиллями долучитися до підтримки України.

Сильна українська армія – є і буде центральним елементом гарантій безпеки,

– сказав президент України.

Заяви європейських лідерів стосовно безпекових гарантій для України