Разрабатываем программу на усиление защиты неба Херсона, – Зеленский

Вражеские войска продолжают терроризировать прифронтовые города Украины, запуская ударные дроны. Со своей стороны Украина готовит механизм, который защитит небо Херсона и других регионов.

О таком президент Украины рассказал во время брифинга по итогам Ставки Верховного главнокомандующего, передает 24 Канал.

Как Украина будет закрывать небо над Херсоном?

По словам Зеленского, во время Ставки представили и обсудили план реализации программы, которая направлена на усиление защиты украинского неба Херсона.

Такой механизм должен способствовать эффективной борьбе с российскими БпЛА, что безостановочно атакуют город.

Кроме того, глава государства призвал разработать подобную программу обороны от вражеских дронов для всех приграничных регионов на горячих направлениях.

Интересно! Владимир Зеленский также сообщил, что в Украине уже реализуются контракты на закупку беспилотников типа "Мавик". В то же время государство нашло альтернативные модели, которые вскоре начнут выпускать в больших объемах.

Какова ситуация в Херсоне?