Зеленский назвал главное отличие стратегий России и Украины по отношению к Трампу
- Зеленский отметил, что Россия использует ресурсы страны как частную собственность для взаимодействия с США, тогда как Украина не будет распродавать себя.
- Президент Украины подчеркнул, что Россия имеет большую территорию и энергетические проекты, и некоторые вещи ей прощаются, если не жить по закону.
По мнению Владимира Зеленского, российский диктатор использует ресурсы страны, которые ему не принадлежат, чтобы работать с Соединенными Штатами. В то же время Украина не будет распродавать себя.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разговор Зеленского с журналистами.
Смотрите также Зеленский готов присоединиться к Путину и Трампу в Будапеште: главные заявления для СМИ
Что сказал Зеленский о стратегии в отношении Трампа?
Президент Украины рассказал, что Владимир Путин работает с Соединенными Штатами Америки, имея большие экономические предложения, имея ресурс страны, который не принадлежит ему, но он использует это как свою частную собственность.
И любой человек, который пришел в политику на время, отведенное законом, а не на время отведенное Богом, понимает, что нельзя продавать или отдавать то, что тебе не принадлежит. Поэтому у нас разный подход с Российской Федерацией. Распродажей Украины никто не будет заниматься,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что американский лидер хочет быстрой победы, окончания войны – и это победа для всех адекватных людей, а Путин хочет тотальной оккупации Украины. И он использует инструменты для того, чтобы сохранять эту неопределенность, чтобы не вводились санкции, чтобы Трамп не ушел во вторичные санкции.
Украинский лидер подчеркнул, что Россия имеет большую территорию и энергетические проекты, также есть большое количество компаний, которые санкционированы.
"У нас абсолютно разные стартовые позиции. Они агрессоры. Но агрессору, который такой богатый и такой большой, некоторые вещи, если не жить по закону, просто прощаются", – подытожил Президент.
Какие заявления еще сделал украинский лидер?
По словам Президента Украины, во время встречи с Дональдом Трампом во время встречи с Дональдом Трампом вопрос обмена украинских территорий не поднимался. Зеленский подчеркнул, что Украина не должна соглашаться на плохие территориальные решения, поскольку это позволит другим решать дальнейшие вопросы без ее участия.
Владимир Зеленский считает, что Венгрия – не лучшая площадка для встречи Путина и Трампа. По его мнению, Виктор Орбан не может быть посредником в войне, поскольку продвигает пророссийские нарративы.
Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп стремится к завершению войны и ищет подходящий формат для этого, возможно, через встречу в Будапеште.