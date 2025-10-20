Укр Рус
Зеленський пояснив, чи буде міняти стратегію щодо Трампа
20 октября, 11:52
3

Зеленский назвал главное отличие стратегий России и Украины по отношению к Трампу

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Зеленский отметил, что Россия использует ресурсы страны как частную собственность для взаимодействия с США, тогда как Украина не будет распродавать себя.
  • Президент Украины подчеркнул, что Россия имеет большую территорию и энергетические проекты, и некоторые вещи ей прощаются, если не жить по закону.

По мнению Владимира Зеленского, российский диктатор использует ресурсы страны, которые ему не принадлежат, чтобы работать с Соединенными Штатами. В то же время Украина не будет распродавать себя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разговор Зеленского с журналистами.

Что сказал Зеленский о стратегии в отношении Трампа?

Президент Украины рассказал, что Владимир Путин работает с Соединенными Штатами Америки, имея большие экономические предложения, имея ресурс страны, который не принадлежит ему, но он использует это как свою частную собственность.

И любой человек, который пришел в политику на время, отведенное законом, а не на время отведенное Богом, понимает, что нельзя продавать или отдавать то, что тебе не принадлежит. Поэтому у нас разный подход с Российской Федерацией. Распродажей Украины никто не будет заниматься,
– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что американский лидер хочет быстрой победы, окончания войны – и это победа для всех адекватных людей, а Путин хочет тотальной оккупации Украины. И он использует инструменты для того, чтобы сохранять эту неопределенность, чтобы не вводились санкции, чтобы Трамп не ушел во вторичные санкции.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия имеет большую территорию и энергетические проекты, также есть большое количество компаний, которые санкционированы.

"У нас абсолютно разные стартовые позиции. Они агрессоры. Но агрессору, который такой богатый и такой большой, некоторые вещи, если не жить по закону, просто прощаются", – подытожил Президент.

Какие заявления еще сделал украинский лидер?

  • По словам Президента Украины, во время встречи с Дональдом Трампом во время встречи с Дональдом Трампом вопрос обмена украинских территорий не поднимался. Зеленский подчеркнул, что Украина не должна соглашаться на плохие территориальные решения, поскольку это позволит другим решать дальнейшие вопросы без ее участия.

  • Владимир Зеленский считает, что Венгрия – не лучшая площадка для встречи Путина и Трампа. По его мнению, Виктор Орбан не может быть посредником в войне, поскольку продвигает пророссийские нарративы.

  • Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп стремится к завершению войны и ищет подходящий формат для этого, возможно, через встречу в Будапеште.