На думку Володимира Зеленського, російський диктатор використовує ресурси країни, що йому не належать, щоб працювати зі Сполученими Штатами. Водночас Україна не буде розпродавати себе.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розмову Зеленського з журналістами.

Що сказав Зеленський про стратегії щодо Трампа?

Президент України розповів, що Володимир Путін працює зі Сполученими Штатами Америки, маючи великі економічні пропозиції, маючи ресурс країни, який не належить йому, але він використовує це як свою приватну власність.

І будь-яка людина, яка прийшла в політику на час, відведений законом, а не на час відведений Богом, розуміє, що не можна продавати чи віддавати те, що тобі не належить. Тому в нас різний підхід з Російською Федерацією. Розпродажем України ніхто не буде займатися,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що американський лідер хоче швидкої перемоги, закінчення війни – і це перемога для всіх адекватних людей, а Путін хоче тотальної окупації України. І він використовує інструменти для того, щоб зберігати цю невизначеність, щоб не вводилися санкції, щоб Трамп не пішов у вторинні санкції.

Український лідер підкреслив, що Росія має велику територію та енергетичні проєкти, також є велика кількість компаній, що санкціоновані.

"У нас абсолютно різні стартові позиції. Вони агресори. Але агресору, який такий багатий і такий великий, деякі речі, якщо не жити за законом, просто пробачаються", – підсумував Президент.

Які заяви ще зробив український лідер?