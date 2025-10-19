Зеленский откровенно ответил, виноват ли Трамп в росте атак России на Украину
- Зеленский заявил, что рост атак России на Украину не связан с приходом к власти Трампа.
- Россия увеличила атаки, потому что нарастила свои возможности.
Владимир Зеленский отметил, что России не удается одержать победу на поле боя, поэтому она усиливает воздушные атаки на Украину. Ежедневно враг выпускает более 2000 снарядов и дронов.
Журналистка NBC News показала президенту Украины график, где показано как менялась частота и масштабность российских атак после прихода к власти Трампа. С января 2025 года россияне только наращивали удары по Украине. Зеленского спросили, почему так происходило, передает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский готов присоединиться к Путину и Трампу в Будапеште: главные заявления для СМИ
Причастен ли Трамп к росту атак России на Украину?
Президент заявил, что усиление российских атак на Украину не связано с приходом к власти Трампа. Оккупанты увеличили свои возможности, поскольку они вкладывают много денег в производство оружия и имеют помощь из Северной Кореи, из Китая и Ирана.
Есть много причин, почему атаки России на Украину выросли. Но все это показывает одну вещь – Путин не хочет останавливать войну,
– подытожил Зеленский.
Как менялся масштаб атак России на Украину после победы Трампа на выборах / Скриншот
Напомним, что едва ли не каждый разговор Дональда Трампа и Владимира Путина завершался массированным обстрелом Украины. Американский лидер был даже вынужден признать, что на словах диктатор говорит одно, а на деле – делает другое.
Какие еще заявления сделал Зеленский в интервью для NBC News?
- По словам Зеленского, Дональд Трамп ни согласился, ни отказал Украине в передаче "Томагавков". Президент считает, что эти ракеты должны стать частью давления на Россию.
- Зеленский заявил, что не знает, повлиял ли разговор Трампа с Путиным на его позицию по Tomahawk.
- Украинский лидер объяснил видение Трампа завершения войны в Украине. Американский президент настаивает на прекращении огня и замораживании конфликта на линии соприкосновения. В то же время Зеленский отметил, что речь не идет о том, чтобы отдавать Путину какие-то территории дополнительно, чтобы он остановил войну.