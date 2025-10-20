Владимир Зеленский оценил перспективы завершения войны в Украине в ближайшее время. Президент считает, что Дональд Трамп приложит максимальные усилия, чтобы остановить кровопролитие.

После встречи с Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский пообщался с журналистами. Президент сказал, как скоро может закончиться война, передает 24 Канал.

Когда может закончиться война в Украине?

Глава государства сравнил войны на Ближнем Востоке и Украине. Он добавил, что не хочет преуменьшать боевые действия в Газе. Ведь в обоих случаях гибнут живые люди. Впрочем, по мнению президента, оба конфликта несопоставимы ни по уровню потерь, ни по количеству использованных средств, ни по масштабу боев.

Именно поэтому закончить войну России против Украины так быстро не удастся. Однако Владимир Зеленский верит, что мир в Украине все-таки не за горами.

Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины,

– объяснил политик.

Он добавил, что президент США, вдохновлен успехами в Газе, имеет настроение бросить все силы на окончание войны в Украине.

Обратите внимание! Брифинг Зеленского состоялся до того, как перемирие на Ближнем Востоке было нарушено. Боевики ХАМАС атаковали израильские войска в приграничье. В ответ Израиль ударил по центру Газы.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа 17 октября?