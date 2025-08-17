17 августа, 21:10
Зеленский уже вылетел в Вашингтон, нардеп
Основные тезисы
- Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами 18 августа.
- Ключевым вопросом переговоров являются гарантии безопасности для Украины.
В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне состоится встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских представителей. Известно, что президент Украины уже в пути в США.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Зеленский летит в Вашингтон: что известно?
На днях Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон на переговоры. Известно, что они состоятся в понедельник, 18 августа, с участием нескольких европейских лидеров.
Как сообщил нардеп Железняк, украинский лидер уже вылетел в столицу США. Он должен прибыть туда примерно через 6,5 часов, то есть около 4 утра по Киеву.