Говорил о Малюке, Федорове и Кулебе: Зеленский объяснил кадровые изменения

В вечернем обращении 5 января президент рассказал о своих кадровых решениях. Он упомянул о Василии Малюке, Михаиле Федорове, Дмитрии Кулебе.

Что сказал Зеленский об увольнении Малюка?

Лидер государства напомнил, что Россия затягивает войну и пытается нанести Украине как можно больше вреда.

"Их стратегия неизменна. Наша стратегия, стратегия защиты жизни, будет усиливаться. Уже это делаем", – заверил Зеленский.

Он пояснил, что Василий Малюк займется асимметричными действиями против россиян.

Благодарен Василию Малюку за сильную боевую работу, за асимметричные операции, которые он умеет делать. Именно такими операциями Василий и будет заниматься в дальнейшем. Мы обсудили с ним эту работу. Полная политическая поддержка наших асимметричных действий против России в СБУ,

– сказал гарант.

Зеленский назвал преемника Малюка Евгения Хмару опытным человеком. Хмара возглавляет Центр специальных операций "А" СБУ, он назначен временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины.

С кем еще из СБУ говорил Зеленский:

с Денисом Килимником, первым заместителем руководителя "Альфы": "Он один из тех, кто наносит именно те удары по врагу, которые россияне чувствуют, которые добавляют украинцам мотивации".

с Василием Козаком, полковником СБУ: "Это молодой парень, один из представителей нового поколения украинских защитников, воинов СБУ, мастер операций. Мы обсудили с ними то, что уже сделано и то, что мы еще планируем. Поддерживаю эту работу, благодарен за свежий взгляд на работу СБУ".

с Александром Покладом, заместителем председателя СБУ: "Важно, что внутренняя защита украинской государственности и контрразведывательная составляющая работы СБУ значительно усилены за годы этой войны".

Потенциал СБУ будет большим именно в контексте защиты Украины, защиты наших позиций, защиты национальных интересов. Я благодарю всех, кто работает. Именно так, будут дальнейшие кадровые решения,

– сказал президент.

А что Михаил Федоров, он возглавит Минобороны?

Судя по всему – да.

"Сегодня же был важный разговор с Михаилом Федоровым. Он представил формат обновления в Министерстве обороны Украины. Какие должны быть приоритеты? Какие решения нам нужны? Конечно, должно быть еще больше технологичности. Это основная задача для министра", – рассказал Зеленский.

По его словам, Украина должна противостоять российским попыткам сделать эту войну бесконечной. И сделать это можно большей технологичностью.

Зеленский видит, что ключ к большей устойчивости Украины – в Министерстве обороны. А еще – "начало изменений всей структуры защиты включая армию".

Что будет с МИД Украины и где будет работать Кулеба?

Президент поручил министру Андрею Сибизи значительно активизировать реализацию всех договоренностей с партнерами. Относительно Дмитрия Кулебы – пока не известно, какую должность он займет.

"Важно, чтобы все мы сейчас в единстве работали в одной команде – в команде Украины. Именно так и делаем. Украина заслуживает уважения. Украина нуждается в результатах", – так высказался глава государства.

Напомним, СМИ писали, что Кулеба может стать во главе Службы внешней разведки. Но в Офисе президента говорят, что об этом рано говорить.