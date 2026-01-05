Говорив про Малюка, Федорова і Кулебу: Зеленський пояснив кадрові зміни

У вечірньому зверненні 5 січня президент розповів про свої кадрові рішення. Він згадав про Василя Малюка, Михайла Федорова, Дмитра Кулебу.

Що сказав Зеленський про звільнення Малюка?

Лідер держави нагадав, що Росія затягує війну та намагається завдати Україні якнайбільше шкоди.

"Їхня стратегія незмінна. Наша стратегія, стратегія захисту життя, буде посилюватись. Вже це робимо", – запевнив Зеленський.

Він пояснив, що Василь Малюк займеться асиметричними діями проти росіян.

Вдячний Василю Малюку за сильну бойову роботу, за асиметричні операції, які він вміє робити. Саме такими операціями Василь і буде займатись надалі. Ми обговорили з ним цю роботу. Повна політична підтримка наших асиметричних дій проти Росії у СБУ,

– сказав гарант.

Зеленський назвав наступника Малюка Євгенія Хмару досвідченою людиною. Хмара очолює Центр спеціальних операцій "А" СБУ, його призначено тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України.

З ким ще з СБУ говорив Зеленський:

з Денисом Килимником, першим заступником керівника "Альфи": "Він один з тих, хто завдає саме тих ударів по ворогу, які росіяни відчувають, які додають українцям мотивації".

з Василем Козаком, полковником СБУ: "Це молодий хлопець, один з представників нового покоління українських захисників, воїнів СБУ, майстер операцій. Ми обговорили з ними те, що вже зроблено і те, що ми ще плануємо. Підтримую цю роботу, вдячний за свіжий погляд на роботу СБУ".

з Олександром Покладом, заступником голови СБУ: "Важливо, що внутрішній захист української державності та контррозвідувальна складова роботи СБУ значно посилені за роки цієї війни".

Потенціал СБУ буде більшим саме в контексті захисту України, захисту наших позицій, захисту національних інтересів. Я дякую всім, хто працює. Саме так, будуть подальші кадрові рішення,

– сказав президент.

А що Михайло Федоров, він очолить Міноборони?

Судячи з усього – так.

"Сьогодні ж була важлива розмова з Михайлом Федоровим. Він представив формат оновлення в Міністерстві оборони України. Які мають бути пріоритети? Які рішення нам потрібні? Звісно, має бути ще більше технологічності. Це основне завдання для міністра", – розповів Зеленський.

За його словами, Україна має протистояти російському намаганню зробити цю війну безкінечною. І зробити це можна більшою технологічністю.

Зеленський вбачає, що ключ до більшої стійкості України – в Міністерстві оборони. А ще – "початок змін всієї структури захисту включно з армією".

Що буде з МЗС України і де працюватиме Кулеба?

Президент доручив міністру Андрію Сибізі значно активізувати реалізацію всіх домовленостей із партнерами. Щодо Дмитра Кулеби – поки не відомо, яку посаду він обійме.

"Важливо, щоб усі ми зараз у єдності працювали в одній команді – в команді України. Саме так і робимо. Україна заслуговує на повагу. Україна потребує результатів", – так висловився очільник держави.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Кулеба може стати на чолі Служби зовнішньої розвідки. Але в Офісі президента кажуть, що про це зарано говорити.