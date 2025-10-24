Зеленский посещает Великобританию: он встретился с королем Чарльзом ІІІ и премьером Стармером
- Президент Украины Владимир Зеленский в третий раз в этом году встретился с королем Чарльзом III в Великобритании.
- Зеленский также планирует встречу с премьер-министром Киром Стармером и участие в заседании "коалиции желающих" в Лондоне.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию и встретился с королем Чарльзом ІІІ. После этого он отправился на Даунинг-стрит к премьер-министру Киру Стармеру.
В честь прибытия Зеленского в Виндзорский замок прозвучал гимн Украины и королевский салют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Что известно о визите Зеленского в Великобританию?
Президент Украины прибыл в Виндзорский замок, где уже в третий раз в 2025 году встретится с королем Чарльзом III.
Позже он встретился с премьер-министром Киром Стармером в Лондоне. Украинскому лидеру постелили красную дорожку. Позже Зеленский примет участие в заседании "коалиции желающих".
В Лондоне готовится встреча "коалиции желающих"
24 октября в Лондоне состоится встреча "коалиции решительных". Западные СМИ сообщили, что президент Зеленский отправится в Великобританию, чтобы принять участие в переговорах с Великобританией, чтобы принять участие в переговорах с европейскими лидерами.
Перед этим европейские лидеры и Зеленский поддержали призыв президента Трампа к прекращению огня на нынешней линии фронта как отправной точки для переговоров. У совместном заявлении они призывают усилить давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир.
Ранее украинский лидер рассказал в своих соцсетях, что на этой неделе у него "будет много встреч и переговоров в Европе".