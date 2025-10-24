Зеленский посещает Великобританию: он встретился с королем Чарльзом ІІІ и премьером Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию и встретился с королем Чарльзом ІІІ. После этого он отправился на Даунинг-стрит к премьер-министру Киру Стармеру.

В честь прибытия Зеленского в Виндзорский замок прозвучал гимн Украины и королевский салют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что известно о визите Зеленского в Великобританию?

Президент Украины прибыл в Виндзорский замок, где уже в третий раз в 2025 году встретится с королем Чарльзом III.

Позже он встретился с премьер-министром Киром Стармером в Лондоне. Украинскому лидеру постелили красную дорожку. Позже Зеленский примет участие в заседании "коалиции желающих".

В Лондоне готовится встреча "коалиции желающих"