Зеленський відвідує Велику Британію: він утретє за рік зустрівся з королем Чарльзом ІІІ
- Президент України Володимир Зеленський утретє цього року зустрівся з королем Чарльзом ІІІ у Великій Британії.
- Зеленський також планує зустріч з прем'єр-міністром Кіром Стармером та участь у засіданні "коаліції охочих" у Лондоні.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії та зустрівся з королем Чарльзом ІІІ. Це вже їх третя зустріч цього року.
На честь прибуття Зеленського до Віндзорського замку пролунав гімн України та королівський салют. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Що відомо про візит Зеленського до Великої Британії?
Президент України прибув до Віндзорського замку, де вже втретє у 2025 році зустрінеться з королем Чарльзом ІІІ.
Пізніше сьогодні він зустрінеться з премʼєр-міністром Кіром Стармером і візьме участь у засіданні "коаліції охочих" у Лондоні.
У Лондоні готується зустріч "коаліції охочих"
24 жовтня у Лондоні відбудеться зустріч "коаліції рішучих". Західні ЗМІ повідомили, що президент Зеленський вирушить до Великої Британії, щоб взяти участь у переговорах з європейськими лідерами.
Перед цим європейські лідери та Зеленський підтримали заклик президента Трампа до припинення вогню на нинішній лінії фронту як відправної точки для переговорів. У спільній заяві вони закликають посилити тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовим укласти мир.
Раніше український лідер розповів у своїх соцмережах, що цього тижня у нього "буде багато зустрічей і переговорів у Європі".