Зеленський відвідує Велику Британію: він утретє за рік зустрівся з королем Чарльзом ІІІ

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії та зустрівся з королем Чарльзом ІІІ. Це вже їх третя зустріч цього року.

На честь прибуття Зеленського до Віндзорського замку пролунав гімн України та королівський салют. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Що відомо про візит Зеленського до Великої Британії?

Президент України прибув до Віндзорського замку, де вже втретє у 2025 році зустрінеться з королем Чарльзом ІІІ.

Пізніше сьогодні він зустрінеться з премʼєр-міністром Кіром Стармером і візьме участь у засіданні "коаліції охочих" у Лондоні.

У Лондоні готується зустріч "коаліції охочих"