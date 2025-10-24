Укр Рус
24 Канал Новини України Зеленський відвідує Велику Британію: він утретє за рік зустрівся з королем Чарльзом ІІІ
24 жовтня, 14:37
2

Зеленський відвідує Велику Британію: він утретє за рік зустрівся з королем Чарльзом ІІІ

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський утретє цього року зустрівся з королем Чарльзом ІІІ у Великій Британії.
  • Зеленський також планує зустріч з прем'єр-міністром Кіром Стармером та участь у засіданні "коаліції охочих" у Лондоні.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії та зустрівся з королем Чарльзом ІІІ. Це вже їх третя зустріч цього року.

На честь прибуття Зеленського до Віндзорського замку пролунав гімн України та королівський салют. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також Можливо завтра в нас будуть Tomahawk, я не знаю, – Зеленський підсумував зустріч із Трампом 

Що відомо про візит Зеленського до Великої Британії?

Президент України прибув до Віндзорського замку, де вже втретє у 2025 році зустрінеться з королем Чарльзом ІІІ.

Пізніше сьогодні він зустрінеться з премʼєр-міністром Кіром Стармером і візьме участь у засіданні "коаліції охочих" у Лондоні.

У Лондоні готується зустріч "коаліції охочих"

  • 24 жовтня у Лондоні відбудеться зустріч "коаліції рішучих". Західні ЗМІ повідомили, що президент Зеленський вирушить до Великої Британії, щоб взяти участь у переговорах з європейськими лідерами.

  • Перед цим європейські лідери та Зеленський підтримали заклик президента Трампа до припинення вогню на нинішній лінії фронту як відправної точки для переговорів. У спільній заяві вони закликають посилити тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовим укласти мир.

  • Раніше український лідер розповів у своїх соцмережах, що цього тижня у нього "буде багато зустрічей і переговорів у Європі".