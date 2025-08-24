В Киеве проходят торжества по случаю Дня Независимости. На мероприятии присутствует ряд мировых лидеров и дипломатов.

В частности, в празднованиях принял участие спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог, передает 24 Канал.

Что известно о визите Келлога в Киев?

Владимир Зеленский вручал иностранным гостям государственные награды. Среди получивших их был и генерал Кит Келлог. Он был награжден орденом "За заслуги" I степени.

Зеленский награждает Келлога / Скриншот с видео

Отметим, что Келлог останется в Украине до завтра и посетит молитвенный завтрак.

Также в украинскую столицу прибыл духовный советник Дональда Трампа Марк Бернс. Он активно призывает США к военной помощи Украине. Пастор тоже получил награду "За заслуги" ІІІ степени.

Марк Бернс получает награду / Скриншот с видео

К слову, президент США Дональд Трамп поздравил Украину с Днем Независимости, написав Зеленскому письмо. В нем он выражает восхищение несгибаемым духом и мужеством украинцев. Политик подчеркнул, что США верят в будущее Украины как независимого государства. Также Вашингтон поддерживает урегулирование войны на основе переговоров, которое приведет к "крепкому, длительному миру, который положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины".