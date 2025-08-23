Так, стало известно, что 24 – 25 августа Киев посетит спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог. Ожидается, что он примет участие в молитвенном завтраке и церемониях по случаю Дня Независимости. Также генерал обсудит с украинскими властями дипломатическую ситуацию и гарантии безопасности, что рассматривают между США, Украиной и Европой, передает 24 Канал.
Что известно о визите Бернса в Украину?
23 августа духовник советник Трампа Марк Бернс опубликовал в соцсети сообщение, в котором рассказал, что он отправляется из Южной Кореи в Украину.
Бернс едет в Украину: смотрите фото
Заметим, что это не первый визит пастора Трампа в Украину. Весной он посетил Бучу, Ирпень и Бородянку Киевской области, чтобы собственными глазами увидеть последствия преступлений российской армии. Это путешествие по деоккупированным территориям произвело на Бернса большое впечатление. Позже он признается в интервью, что долгое время был ярым противником предоставления Украине помощи. Однако после увиденного в Буче изменил свою позицию. Духовный советник Трампа призвал США предоставить ВСУ необходимое вооружение.
Также Бернс отреагировал на встречу Трампа и Путина на Аляске 15 августа. Он подчеркнул, что Вашингтон должен оставаться на стороне Украины. Пастор подчеркнул, что мир не достигается через замалчивание жертв или вознаграждение агрессии.
Что известно о встрече Трампа и Путина на Аляске?
- 15 августа на военной базе в Аляске состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.
- После саммита с главой Кремля президент США позвонил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, чтобы проинформировать их о своих договоренностях с диктатором.
- Позже издание Reuters опубликовало условия для прекращения войны, которые выдвинул Путин. Среди них – вывод украинских войск со всей Донецкой и Луганской областей.
- В разговоре с Трампом Зеленский отверг идею отказа от Донбасса отверг идею отказа от Донбасса.
- После саммита с Путиным президент США отказался от своей идеи – прежде всего достичь полного прекращения огня. Теперь он настаивает на мирном соглашении. То есть Трамп поддержал позицию Кремля по этому вопросу.