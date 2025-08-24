У Києві відбуваються урочистості з нагоди Дня Незалежності. На заході присутня низка світових лідерів і дипломатів.

Зокрема, у святкуваннях взяв участь спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог, передає 24 Канал.

Що відомо про візит Келлога до Києва?

Володимир Зеленський вручав іноземних гостям державні нагороди. Серед тих, хто їх отримав, був і генерал Кіт Келлог. Він був нагороджений орденом "За заслуги" І ступеня.

Зеленський нагороджує Келлога / Скриншот з відео

Зауважимо, що Келлог залишиться в Україні до завтра та відвідає молитовний сніданок.

Також до української столиці прибув духовний радник Дональда Трампа Марк Бернс. Він активно закликає США до військової допомоги Україні. Пастор теж отримав нагороду "За заслуги" ІІІ ступеня.

Марк Бернс отримує нагороду / Скриншот з відео

До слова, президент США Дональд Трамп привітав Україну з Днем Незалежності, написавши Зеленському листа. У ньому він висловлює захоплення незламних духом і мужністю українців. Політик наголосив, що США вірять у майбутнє України як незалежної держави. Також Вашингтон підтримує врегулювання війни на основі переговорів, яке призведе до "міцного, тривалого миру, що покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України".