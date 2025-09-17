"План А – завершить войну, План Б – найти 120 млрд": заявления со встречи Зеленского и Мецолы
- Президент Европарламента Роберта Мецола обсудила с Владимиром Зеленским открытие первого кластера по вступлению Украины в Евросоюз и поддержку Украины со стороны ЕС.
- Зеленский заявил, что План А – завершить войну, а План Б – найти 120 млрд, подчеркнув, что Украине не будет хватать ресурсов в случае продолжения войны до 2026 года.
В Киев 17 сентября 2025 года прибыла президент Европарламента Роберта Мецола. Это уже ее 4 визит в Украину с начала войны. Мецола встретилась с Владимиром Зеленским.
Ведущая София Назаренко рассказала в эфире 24 Канала, что президент Украины и Роберта Мецола обсудили открытие первого кластера по вступлению в Евросоюз.
Что известно о встрече Зеленского и Мецолы?
Зеленский и Мецола обсуждали зависимость некоторых европейских стран от российских энергоносителей. Словакия и Венгрия продолжают покупать у России газ и нефть.
Президент Еврокомиссии ожидает, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет одобрен в ближайшее время,
– сказала София Назаренко.
Мецола отметила, что она "за", чтобы Украина стала членом Европейского Союза и поддерживает все усилия нашего государства по этому поводу.
Зеленский во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии отметил, что в ближайшее время Украина получит ракеты для систем противовоздушной обороны. Этому способствовала инициатива Соединенных Штатов Америки и других союзников Украины.
Президент Украины отметил, если война в Украине продолжится в 2026 году, то нашему государству не хватит очень много денег, чтобы обеспечить все потребности. Если же произойдет полное прекращение огня или же будут надежные гарантии безопасности в течение 10 лет, то ситуация может измениться.
План А – завершить войну, План Б – найти 120 млрд,
– сказал Зеленский.
Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Россия готовила наступление на четырех направлениях фронта, однако, например, Сумская операция провалилась, а россияне понесли там значительные потери.
Какими санкциями ЕС может давить на Россию?
В Европейском Союзе готовят новый 19-й пакет санкций против России. Европейцы будут давить на российскую криптовалюту, банки и энергетику.
Как давление на Россию, в Брюсселе планируют ввести санкции против Индии и Китая. Говорится об ограничении для нефтеперерабатывающих заводов и банков, которые торгуют с россиянами.
В Европе хотят ограничить выдачу виз для россиян. Кроме того, это касается и других государств, которые поддерживают Россию.