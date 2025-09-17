Ведущая София Назаренко рассказала в эфире 24 Канала, что президент Украины и Роберта Мецола обсудили открытие первого кластера по вступлению в Евросоюз.

Что известно о встрече Зеленского и Мецолы?

Зеленский и Мецола обсуждали зависимость некоторых европейских стран от российских энергоносителей. Словакия и Венгрия продолжают покупать у России газ и нефть.

Президент Еврокомиссии ожидает, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет одобрен в ближайшее время,

– сказала София Назаренко.

Мецола отметила, что она "за", чтобы Украина стала членом Европейского Союза и поддерживает все усилия нашего государства по этому поводу.

Зеленский во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии отметил, что в ближайшее время Украина получит ракеты для систем противовоздушной обороны. Этому способствовала инициатива Соединенных Штатов Америки и других союзников Украины.

Президент Украины отметил, если война в Украине продолжится в 2026 году, то нашему государству не хватит очень много денег, чтобы обеспечить все потребности. Если же произойдет полное прекращение огня или же будут надежные гарантии безопасности в течение 10 лет, то ситуация может измениться.

План А – завершить войну, План Б – найти 120 млрд,

– сказал Зеленский.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Россия готовила наступление на четырех направлениях фронта, однако, например, Сумская операция провалилась, а россияне понесли там значительные потери.

Какими санкциями ЕС может давить на Россию?