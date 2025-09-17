Ведуча Софія Назаренко розповіла в етері 24 Каналу, що президент України та Роберта Мецола обговорили відкриття першого кластеру щодо вступу до Євросоюзу.

Що відомо про зустріч Зеленського та Мецоли?

Зеленський та Мецола обговорювали залежність деяких європейських країн від російських енергоносіїв. Словаччина та Угорщина продовжують купувати у Росії газ та нафту.

Президентка Єврокомісії очікує, що 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде схвалений найближчим часом,

– сказала Софія Назаренко.

Мецола наголосила, що вона "за", аби Україна стала членом Європейського Союзу та підтримує всі зусилля нашої держави щодо цього.

Зеленський під час пресконференції із президенткою Єврокомісії зазначив, що найближчим часом Україна отримає ракети для систем протиповітряної оборони. Цьому сприяла ініціатива Сполучених Штатів Америки та інших союзників України.

Президент України зазначив, якщо війна в Україні продовжиться у 2026 році, то нашій державі бракуватиме дуже багато грошей, аби забезпечити всі потреби. Якщо ж відбудеться повне припинення вогню або ж будуть надійні гарантії безпеки впродовж 10 років, то ситуація може змінитись.

План А – завершити війну, План Б – знайти 120 млрд,

– сказав Зеленський.

Окрім того, український лідер підкреслив, що Росія готувала наступ на чотирьох напрямках фронту, проте, наприклад, Сумська операція провалилась, а росіяни зазнали там значних втрат.

Якими санкціями ЄС може тиснути на Росію?