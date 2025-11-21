Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа": детали от президента и СМИ

В четверг, 20 ноября, Владимир Зеленский провел встречу с представителями фракции "Слуга народа". Это произошло на фоне коррупционного скандала в энергетике и призывов об отставке главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об итогах рассказал сам Зеленский в вечернем обращении, передает 24 Канал. СМИ также сообщили другие детали со ссылкой на собственные источники.

Что говорит о встрече Зеленский?

По словам президента, сейчас важно, чтобы внутренняя ситуация в стране позволяла быть сильными снаружи. На его встрече с фракцией парламентского большинства были разные вопросы, в том числе и "чувствительные".

Но договоренность, она очевидна – каждый должен работать на Украину, и так будет. Парламент военного времени должен быть дееспособным парламентом... И будут решения, которые помогут этому,

– подчеркнул гарант.

Кроме того, он выделил первоочередную задачу для всех – конструктивный дипломатический процесс с США и всеми партнерами. Также обязательна стабильная поддержка армии, запланированных оборонительных операций и дипстрайков.

Уволят ли Ермака и кто возглавит Минюст?

УП пишет, что во время комментирования миндичгейта Зеленский сказал, что уже отреагировал на него – уволены министры, введены санкции. Далее ситуация пусть разворачивается в правовом поле.

О назначении замены Герману Галущенко и Светлане Гринчук, президент посоветовал депутатам предлагать кандидатуры премьеру Юлии Свириденко. К слову, по данным Суспильного, ее правительство остается несмотря на скандал.

Один из присутствующих депутатов анонимно рассказал журналистам, что на портфель министра юстиции Зеленский предложил председателя комитета Верховной Рады по правовой политике Дениса Маслова.

Кроме того, гарант выступил против "пересборки коалиции", о чем ранее высказывались фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и отдельные депутаты "Слуги народа".

Зеленский сказал, что вопрос кадров в Офисе президента – это ответственность президента и дал понять, что отставки Ермака не будет,

– рассказал участник встречи.

Также по собственным инсайдам о встрече рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк. На ней якобы не упоминали фамилию Тимура Миндича, а Зеленский заявил, что "скандал сейчас сильно качают россияне и немного американцы".

Что предшествовало встрече с фракцией?