Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу": деталі від президента та ЗМІ

У четвер, 20 листопада, Володимир Зеленський провів зустріч із представниками фракції "Слуга народу". Це сталося на тлі корупційного скандалу в енергетиці та закликів щодо відставки голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про підсумки розповів сам Зеленський у вечірньому зверненні, передає 24 Канал. ЗМІ також повідомили інші деталі з посиланням на власні джерела.

Що каже про зустріч Зеленський?

За словами президента, наразі важливо, аби внутрішня ситуація в країні дозволяла бути сильними назовні. На його зустрічі з фракцією парламентської більшості були різні питання, зокрема й "чутливі".

Але домовленість, вона очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом… І будуть рішення, які допоможуть цьому,

– наголосив гарант.

Окрім того, він виділив першочергове завдання для всіх – конструктивний дипломатичний процес зі США та всіма партнерами. Також обов'язкова стабільна підтримка армії, запланованих оборонних операцій і дипстрайків.

Чи звільнять Єрмака й хто очолить Мін'юст?

УП пише, що під час коментування міндічгейту Зеленський сказав, що вже відреагував на нього – звільнено міністрів, введено санкції. Далі ситуація нехай розгортається у правовому полі.

Щодо призначення заміни Германові Галущенку та Світлані Гринчук, президент порадив депутатам пропонувати кандидатури прем'єрці Юлії Свириденко. До слова, за даними Суспільного, її уряд залишається попри скандал.

Один із присутніх депутатів анонімно розповів журналістам, що на портфель міністра юстиції Зеленський запропонував голову комітету Верховної Ради з правової політики Дениса Маслова.

Окрім того, гарант виступив проти "перезбирання коаліції", про що раніше висловлювалися фракції "Європейська Солідарність", "Голос" та окремі депутати "Слуги Народу".

Зеленський сказав, що питання кадрів в Офісі президента – це відповідальність президента і дав зрозуміти, що відставки Єрмака не буде,

– розповів учасник зустрічі.

Також за власними інсайдами про зустріч розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк. На ній нібито не згадували прізвище Тимура Міндіча, а Зеленський заявив, що "скандал зараз сильно качають росіяни й трохи американці".

Що передувало зустрічі з фракцією?