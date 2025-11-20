На фоне коррупционного скандала: Зеленский уже вечером встретится с фракцией "Слуги народа"
В Украине продолжается политический кризис из-за скандала с "пленками Миндича". Владимир Зеленский 20 ноября должен встретиться с депутатами собственной партии, которые представляют "Слугу народа" в парламенте.
О встрече Зеленского с фракцией 24 Канала сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Смотрите также Готов ли президент избавиться от своего "дракона"?
О чем Зеленский будет говорить с депутатами "Слуги народа"?
Встреча анонсировал сам президент 18 ноября.
Четверг – поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству. Слава Украине!
– написал он.
Интересно! Различные инсайдеры говорили, что президент ищет пути выхода из политического кризиса, а потому хочет обсудить это с собственной партией. Вероятно, ожидаются кадровые решения на фоне коррупционного скандала – они возможны в Кабмине и Офисе президента. Часть "слуг" давит на Зеленского, чтобы тот уволил Ермака, который может быть причастен к коррупционному скандалу.
Источники "РБК-Украина" утверждают, что встреча Зеленского с фракцией может состояться около 20:00.
Впрочем, собеседники не так единодушны относительно того, что Зеленский, который вернулся из заграничных командировок, проведет увольнения.
Глава государства готовит некоторые законопроекты, которые могут помочь выйти из ситуации, сложившейся в стране на фоне громкого коррупционного скандала в Энергоатоме. Впрочем, на уточнение, идет ли речь о кадровых решениях, источник ответил, что это зависит от итогов сегодняшних разговоров и решения президента, ведь на столе как политические, так и кадровые вопросы,
– пишет "РБК-Украина".
В "Слуге народа" раскол
19 ноября Никита Потураев предложил создать коалицию национальной устойчивости.
"Для восстановления доверия граждан Украины и наших международных партнеров к государству мы призываем немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде Украины о создании коалиции национальной устойчивости. Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению", – говорилось в заявлении.
Предполагалось, что эта коалиция впоследствии создаст правительство национальной устойчивости, которое будет сформировано без партийных квот и кулуарных договоренностей.
Таким образом в "Слуге народа" отреагировали, вероятно, на призывы "Европейской солидарности" относительно отставки правительства. Представители "ЕС" несколько дней блокировали трибуну, заявляя, что уволить надо всех министров, а не только Галущенко и Гринчук. Глава парламента Руслан Стефанчук назвал это политическим саботажем.
Впрочем, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия подчеркнул: заявление Потураева – это еще не позиция всей фракции.
"Есть отдельные представители нашей фракции, которые тоже озвучили свои мысли по поводу ситуации в парламенте. Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако замечу, что не следует воспринимать его как позицию всей фракции. Поскольку ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила", – написал он.