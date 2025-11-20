На тлі корупційного скандалу: Зеленський вже увечері зустрінеться з фракцією "Слуги народу"

В Україні триває політична криза через скандал з "плівками Міндіча". Володимир Зеленський 20 листопада має зустрітися з депутатами власної партії, які представляють "Слугу народу" в парламенті.

Про зустріч Зеленського із фракцією 24 Каналу повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Про що Зеленський говоритиме з депутатами "Слуги народу"?

Зустріч анонсував сам президент 18 листопада.

Четвер – доручив готувати Ставку. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу". Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі. Слава Україні!

– написав він.

Цікаво! Різноманітні інсайдери говорили, що президент шукає шляхи виходу з політичної кризи, а тому хоче обговорити це із власною партією. Імовірно, очікуються кадрові рішення на тлі корупційного скандалу – вони можливі в Кабміні та Офісі президента. Частина "слуг" тисне на Зеленського, щоб той звільнив Єрмака, який може бути причетний до корупційного скандалу.

Джерела "РБК-Україна" стверджують, що зустріч Зеленського із фракцією може відбутися близько 20:00.

Утім, співрозмовники не такі одностайні щодо того, що Зеленський, який повернувся із закордонних відряджень, проведе звільнення.

Глава держави готує деякі законопроєкти, які можуть допомогти вийти з ситуації, що склалася в країні на тлі гучного корупційного скандалу в Енергоатомі. Втім, на уточнення, чи йдеться про кадрові рішення, джерело відповіло, що це залежить від підсумків сьогоднішніх розмов та рішення президента, адже на столі як політичні, так і кадрові питання,

– пише "РБК-Україна".

У "Слузі народу" розкол