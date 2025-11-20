На тлі корупційного скандалу: Зеленський вже увечері зустрінеться з фракцією "Слуги народу"
В Україні триває політична криза через скандал з "плівками Міндіча". Володимир Зеленський 20 листопада має зустрітися з депутатами власної партії, які представляють "Слугу народу" в парламенті.
Про зустріч Зеленського із фракцією 24 Каналу повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.
Про що Зеленський говоритиме з депутатами "Слуги народу"?
Зустріч анонсував сам президент 18 листопада.
Четвер – доручив готувати Ставку. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу". Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі. Слава Україні!
– написав він.
Цікаво! Різноманітні інсайдери говорили, що президент шукає шляхи виходу з політичної кризи, а тому хоче обговорити це із власною партією. Імовірно, очікуються кадрові рішення на тлі корупційного скандалу – вони можливі в Кабміні та Офісі президента. Частина "слуг" тисне на Зеленського, щоб той звільнив Єрмака, який може бути причетний до корупційного скандалу.
Джерела "РБК-Україна" стверджують, що зустріч Зеленського із фракцією може відбутися близько 20:00.
Утім, співрозмовники не такі одностайні щодо того, що Зеленський, який повернувся із закордонних відряджень, проведе звільнення.
Глава держави готує деякі законопроєкти, які можуть допомогти вийти з ситуації, що склалася в країні на тлі гучного корупційного скандалу в Енергоатомі. Втім, на уточнення, чи йдеться про кадрові рішення, джерело відповіло, що це залежить від підсумків сьогоднішніх розмов та рішення президента, адже на столі як політичні, так і кадрові питання,
– пише "РБК-Україна".
У "Слузі народу" розкол
19 листопада Микита Потураєв запропонував створити коаліцію національної стійкості.
"Задля відновлення довіри громадян України та наших міжнародних партнерів до держави ми закликаємо негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України про створення коаліції національної стійкості. Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об'єднанню", – ішлося в заяві.
Передбачалося, що ця коаліція згодом створить уряд національної стійкості, який буде сформований без партійних квот і кулуарних домовленостей.
Таким чином у "Слузі народу" відреагували, імовірно, на заклики "Європейської солідарності" щодо відставки уряду. Представники "ЄС" кілька днів блокували трибуну, заявляючи, що звільнити треба всіх міністрів, а не тільки Галущенка та Гринчук. Глава парламенту Руслан Стефанчук назвав це політичним саботажем.
Утім, очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія підкреслив: заява Потураєва – це ще не позиція всієї фракції.
"Є окремі представники нашої фракції, які теж озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті. Це заява окремих народних депутатів, вони мають на це право. Однак зауважу, що не слід сприймати її як позицію всієї фракції. Оскільки ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила", – написав він.