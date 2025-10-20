Президент Владимир Зеленский высказался о встрече с Дональдом Трампом. Он рассказал, были ли условия по обмену территорий.

А также объяснил, чем это грозит Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разговор Зеленского с журналистами.

Предлагали ли США Украине обмен территориями?

По словам президента, во время встречи с Дональдом Трампом вопрос об обмене украинских территорий не звучал.

Но из наших переговоров понятно, если Украина "съест то, что положили на тарелку", то есть плохое территориальное решение, то все остальное они попытаются решить без нас,

– сказал глава государства.

А также добавил, что в разговоре о прекращении огня снова пересказали российскую историю о том, что украинские войска якобы будут готовиться к наступлению и им нельзя давать паузу.

Зеленский говорит, что не совсем понимает, каким образом Украина нарушит подписанные с США гарантии безопасности, если будет реальное завершение войны. В качестве примера – Южная Корея, которая имеет гарантии безопасности Штатов и развилась в крутую страну.

Президент отмечает, что финального мирного соглашения на Корейском полуострове нет. Если в Украине будет соглашение фундаментальное, и такой долгий ее путь, то кто может нарушать гарантии безопасности? Если же нет мирного соглашения, но есть прекращение огня, и есть сильные гарантии безопасности, что Путин не нападет снова, для чего нарушать это?

Зеленский считает, что позиция Украины абсолютно логична и на такой основе ее поддерживают многие партнеры.

Заявления Зеленского после встречи с Трампом: коротко о главном