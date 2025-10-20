Укр Рус
20 жовтня, 10:59
Якщо Україна "з'їсть" погане територіальне рішення, то все інше вирішать без нас, – Зеленський

Надія Батюк
Основні тези
  • Президент Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом питання обміну українських територій не підіймалося.
  • Зеленський підкреслив, що Україна не повинна погоджуватися на погані територіальні рішення, оскільки це дозволить іншим розв'язувати подальші питання без її участі.

Президент Володимир Зеленський висловився про зустріч з Дональдом Трампом. Він розповів, чи були умови щодо обміну територій.

А також пояснив, чим це загрожує Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розмову Зеленського з журналістами.

Чи пропонували США Україні обмін територіями?

За словами президента, під час зустрічі з Дональдом Трампом питання щодо обміну українських територій не звучало. 

Але з наших перемовин зрозуміло, якщо Україна "з'їсть те, що поклали на тарілку", тобто погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити без нас,
 – сказав глава держави.

А також додав, що в розмові щодо припинення вогню знову переказали російську історію про те, що українські війська начебто будуть готуватися до наступу і їм не можна давати паузу. 

Зеленський каже, що не зовсім розуміє, яким чином Україна порушить підписані зі США гарантії безпеки, якщо буде реальне завершення війни. Як приклад – Південна Корея, яка має гарантії безпеки Штатів і розвинулась у круту країну. 

Президент наголошує, що фінальної мирної угоди на Корейському півострові немає. Якщо в України буде угода фундаментальна, і такий довгий її шлях, то хто може порушувати гарантії безпеки? Якщо ж немає мирної угоди, але є припинення вогню, і є сильні гарантії безпеки, що Путін не нападе знову, для чого порушувати це? 

Зеленський вважає, що позиція України абсолютно логічна і на такій основі її підтримують багато партнерів.

Заяви Зеленського після зустрічі з Трампом: коротко про головне

  • Після зустрічі з Трампом президент повідомив, що Україна готує контракт на 25 систем ППО Patriot, що є важливим кроком для зміцнення обороноздатності країни.

  • Окрім цього, він висловився щодо передачі Києву ракет Tomahawk. Зеленський вважає, що Трамп не хоче передавати їх Україні, щоб уникнути ескалації з Росією до зустрічі з Володимиром Путіним.

  • Зеленський заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним у Будапешті, якщо це принесе мир. Однак вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який всюди блокує Україну, не може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене.