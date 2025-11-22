Знают, как предотвратить третье вторжение России, – Зеленский о делегации в Швейцарии

Владимир Зеленский рассказал о составе украинской делегации для консультаций в Швейцарии относительно шагов для окончания войны. Он подчеркнул, что представители Украины знают, как защищать национальные интересы своей страны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите также Только с ними: политолог сказал, с кем должен советоваться Зеленский относительно плана Трампа

Что говорит Зеленский о представителях Украины в Швейцарии?

Президент подчеркнул, что в ближайшие дни состоятся консультации с партнерами относительно шагов, которые нужны для окончания войны. Украинский лидер подписал указ о составе делегации Украины, утвердил все соответствующие директивы.

Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно, чтобы Россия не осуществила третье вторжение, и еще один удар по Украине – так же как в прошлом повторяла преступления против нашего народа и против других народов также,

– заявил Зеленский.

По его мнению, нужно сделать так, чтобы нигде в Европе и мире не господствовал принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение.

"Реальный мир всегда базируется на гарантированной безопасности и на справедливости. И это ощущение не только мое – я знаю, что это ощущение миллионов наших людей и большинства людей в мире", – подчеркнул Президент.

Какой состав делегации в Швейцарии?

Украинский лидер утвердил состав делегации для консультаций в Швейцарии относительно шагов для окончания войны. В нее войдут: