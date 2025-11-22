Знають, як запобігти третьому вторгненню Росії, – Зеленський про делегацію у Швейцарії

Володимир Зеленський розповів про склад української делегації для консультацій у Швейцарії щодо кроків для закінчення війни. Він наголосив, що представники України знають, як захищати національні інтереси своєї країни.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Що каже Зеленський про представників України у Швейцарії?

Президент наголосив, що найближчими днями відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни. Український лідер підписав указ про склад делегації України, затвердив усі відповідні директиви.

Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, іще один удар по Україні – так само як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також,

– заявив Зеленський.

На його думку, потрібно зробити так, аби ніде у Європі та світі не панував принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення.

"Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості. І це відчуття не тільки моє – я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей і більшості людей у світі", – підкреслив Президент.

Який склад делегації у Швейцарії?

Український лідер затвердив склад делегації для консультацій у Швейцарії щодо кроків для закінчення війни. До неї увійдуть: