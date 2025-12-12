"Смотрим на одну и ту же карту, а видим разное": Зеленский рассказал, чем его удивляют США
- Владимир Зеленский отметил, что российская пропаганда имеет сильное влияние на американцев, что приводит к разногласиям в восприятии ситуации на поле боя.
- Президента удивляет то, что союзники часто полагаются на недостоверную информацию, имея сильные разведывательные средства.
Владимир Зеленский рассказал, что российская пропаганда имеет большое влияние на американцев. Украинцам постоянно приходится опровергать вражеские фейки о ситуации на поле боя.
Во время общения со СМИ глава государства признался: его удивляет то, как у Украины и партнеров могут быть разные видения того, что происходит на поле боя. Ведь у союзников есть спутники, с которых украинцы собственно получают информацию о ситуации на фронте. Однако, несмотря на, это украинские военные постоянно вынуждены докладывать американцам и опровергать иногда большие глупости, передает 24 Канал.
Почему у Украины и союзников разное видение ситуации на фронте?
По мнению президента, такое расхождение в оценке боевых действий связано с тем, что российская пропаганда работает сильнее всех украинских партнеров. Оккупанты распространяют информацию, которая не соответствует действительности, которая очень часто выдает желаемое за реальность.
По словам политика, военные должны больше работать друг с другом. Украинские защитники должны ежедневно общаться с американскими военными, предоставлять им реальные данные.
Президент признает, что это на самом деле очень сложная работа.
Когда мы показываем одну и ту же карту, и нам говорят, что мы в окружении, а мы говорим, что они (россияне – 24 Канал) в окружении, – я удивляюсь. Я не знаю, как военные между собой общаются. Я просто не понимаю, как так может быть. Одно и то же село, и так по-разному мы на это смотрим,
– выразил удивление политик.
Зеленский отметил, что единственным позитивом является то, что Украина и США слышат друг друга, и время дает ответы на спорные вопросы. Он подчеркнул, что со временем США и другие партнеры постоянно получают подтверждение того, что российские заявления не соответствуют действительности, а Украина способна на большее, чем ожидалось. Он привел примеры Покровска, который якобы должен был быть захвачен россиянами еще летом, и заявления Путина о якобы окружении Купянска. Президента удивляли просьбы партнеров опровергнуть или подтвердить эти заявления оккупантов. По его мнению, союзники должны ориентироваться на информацию, которую получают из собственных спутников, от разведки, а не на то, что "кто-то где-то сказал", кто-то кому-то передал и так далее.
Последние фейки российской пропаганды о ситуации на поле боя
- Россияне заявили о "взятии" Северска. Украинские военные говорят, что город находится под контролем Сил обороны.
- российские военные активно распространяют в сети информацию о якобы подготовке нового направления боевых действий в Украине. Речь идет о наступлении на Чернигов.
- Начальник генштаба армии России доложил Путину о якобы о якобы прорыве в Лимане. По словам украинских защитников, заявления россиян оказались очередной ложью.