Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины сейчас работают над новой архитектурой безопасности, которая должна помочь сдержать российскую агрессию. По словам президента, Украина готовится остановить Москву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского на международном экономическом форуме "Амброзетти".

Украина работает над предотвращением российских атак

Зеленский рассказал, что Украина работает над оборонными системами для сдерживания Москвы.

Я не могу поделиться всеми деталями, но мы готовимся на суше, море и в воздухе. Мы работаем над планом, который остановит Россию. Будут системы беспилотников, которые помогут нам уменьшить вероятность продолжения этой войны Россией,

– объяснил президент.

По его словам, Украина ведет работу над предотвращением российских атак и это может подтолкнуть Россию к подписанию мирного соглашения. Зеленский также отметил, что для этого необходима поддержка Соединенных Штатов.

Президент подчеркнул, что украинская армия станет гарантией безопасности для всей Европы.

Украинская армия большая, 800 000 человек, самая большая в Европе. Это гарантия безопасности Украины и, очевидно, для всей Европы. Если армия сильная, Европа не в опасности. Это важные вещи,

– подытожил глава государства.

Какие гарантии безопасности может получить Украина?