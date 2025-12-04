Умеров и Гнатов полетели в США говорить о мирном плане, – Зеленский

Владимир Зеленский днем 4 декабря рассказал, что некоторые украинские делегаты отправились в США. Они будут обсуждать мирный план.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина" и "Интерфакс".

Что известно о визите Умерова в США 4 декабря?

По словам президента, секретарь СНБО и начальник Генштаба уже вылетели в США.

"Я буду знать больше, более широкую информацию, после того, как они встретятся, и они мне позвонят", – заверил Зеленский.

Встреча, вероятно, состоится или 4, или 5 декабря, сказал президент.

Советник главы Офиса президента Украины и член делегации в переговорах с США Александр Бевз подтвердил эту встречу.

Сегодня во Флориде Рустем Умеров и Андрей Гнатов встретятся с американской стороной. Цель – получить бриф о результатах визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, а также фидбек после обсуждения этого визита с президентом Трампом и его командой,

– написал он.

Затем Зеленский определит дальнейшие шаги и предоставит соответствующие поручения переговорной группе.

"Публичные сигналы из Москвы остаются ультимативными. Задача украинской команды – несмотря на это – продолжать дипломатическую и политическую работу для достижения устойчивого мира. Но дипломатия должна сочетаться с давлением на агрессора, должны быть усилены санкции, нужны четкие решения по использованию активов России для поддержки Украины и усиления нашей дальнобойности", – написал Бевз.

Он подчеркнул, что "ключевые проблемные политические вопросы остаются к обсуждению на уровне лидеров, Украина готова к переговорам на самом высоком уровне". Таким образом, Украина продолжает настаивать на встрече Зеленского и Трампа.

Обратите внимание! О визите Умерова в США говорилось и ранее. Associated Press писали, что Умеров, Уиткофф и Кушнер встретятся в Майами 4 декабря.

Что говорили украинские власти о продолжении встреч с американцами?