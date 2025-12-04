Укр Рус
Умєров і Гнатов полетіли до США говорити щодо мирного плану, – Зеленський
4 грудня, 15:41
Умєров і Гнатов полетіли до США говорити щодо мирного плану, – Зеленський

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов вилетіли до США.
  • Вони хочуть дізнатися, про що говорили Віткофф і Путін.

Володимир Зеленський удень 4 грудня розповів, що деякі українські делегати вирушили до США. Вони будуть обговорювати мирний план.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна" та "Інтерфакс". 

Що відомо про візит Умєрова до США 4 грудня?  

За словами президента, секретар РНБО і начальник Генштабу вже вилетіли до США. 

"Я буду знати більше, ширшу інформацію, після того, як вони зустрінуться, і вони мені подзвонять", – запевнив Зеленський. 

Зустріч, імовірно, відбудеться або 4, або 5 грудня, сказав президент. 

Радник глави Офісу президента України та член делегації у переговорах зі США Олександр Бевз підтвердив цю зустріч. 

Сьогодні у Флориді Рустем Умєров та Андрій Гнатов зустрінуться з американською стороною. Мета – отримати бріф про результати візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, а також фідбек після обговорення цього візиту з президентом Трампом та його командою, 
– написав він. 

Потім Зеленський визначить подальші кроки та надасть відповідні доручення переговорній групі. 

"Публічні сигнали з Москви залишаються ультимативними. Задача української команди – попри це – продовжувати дипломатичну та політичну роботу для досягнення стійкого миру. Але дипломатія повинна поєднуватися з тиском на агресора, мають бути посилені санкції, потрібні чіткі рішення з використання активів Росії для підтримки України та посилення нашої далекобійності", – написав Бевз. 

Він підкреслив, що "ключові проблемні політичні питання залишаються до обговорення на рівні лідерів, Україна готова до переговорів на найвищому рівні". Таким чином, Україна продовжує наполягати на зустрічі Зеленського і Трампа. 

Зверніть увагу! Про візит Умєрова до США ішлося і раніше. Associated Press писали, що Умєров, Віткофф і Кушнер зустрінуться в Маямі 4 грудня. 

Що говорила українська влада про продовження зустрічей з американцями?

  • 3 грудня у зверненні Володимир Зеленський висловився так: "Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками президента Трампа".

  • 4 грудня пані посол України в США Ольга Стефанішина теж говорила про зустріч у Флориді. Втім, вона наголосила: коментувати ситуацію можна буде після того, як Рустем Умєров поспілкується з американською стороною. 