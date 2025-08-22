Россияне делают все, чтобы встречи не было, – Зеленский о готовности сторон к переговорам
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается избежать переговоров, тогда как Украина готова к диалогу для прекращения боевых действий.
- На пресс-конференции с Генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский отметил важность поддержки международного сообщества для обеспечения безопасности Украины.
Украина активно ищет поддержки для усиления позиций на переговорах. Зеленский утверждает, что международное сообщество должно заставить Россию прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.
Такое заявление президент Зеленский сделал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте 22 августа 2025 года, передает 24 Канал.
Как прокомментировал Зеленский готовность к мирным переговорам?
На пресс-конференции обсуждаются ключевые вопросы прекращения войны и предоставления Украине гарантий безопасности. Владимир Зеленский отметил, что решение конфликта должно происходить на уровне глав государств, однако Россия делает все возможное, чтобы избежать такой встречи.
Украина, в отличие от России, не уклоняется от переговоров с лидерами. Мы готовы к максимальной производительности и надеемся, что наши партнеры помогут убедить российскую сторону занять хотя бы минимально конструктивную позицию,
– заявил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что Украина открыта к диалогу и стремится к реальным результатам, тогда как Кремль, похоже, не заинтересован в продуктивных переговорах.
Марк Рютте, со своей стороны, во время встречи акцентировал на важности совместных усилий для обеспечения безопасности Украины и всей Европы.
Какими могут быть гарантии безопасности для Украины?
- США вместе с европейскими военными рассмотрели возможные гарантии безопасности для Украины. Среди предложений – отправка европейских войск в Украину под руководством США, однако Россия выступает против размещения сил НАТО в стране.
- Глава российского МИД Сергей Лавров сделал циничное заявление, подчеркнув, что без Москвы "гарантии безопасности для Украины невозможны".